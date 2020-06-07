Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
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с чего всё началось

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия13:00

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«Известия»: работодателей могут обязать при найме отдавать предпочтение россиянам

ТАСС16:14

СМИ: У россиян может появиться приоритет при трудоустройстве

RT на русском15:43

Работодателей могут обязать отдавать предпочтения россиянам

РЕН ТВ13:53

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

РИА Новости14:59

Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве

Lenta.ru13:56

Работодателей в России могут обязать отдавать предпочтение россиянам

Московский Комсомолец15:39

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

Известия13:00
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Политика

Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
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Гаджеты

Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11

Помимо актуальной линейки смартфонов Samsung, на обновление могут рассчитывать владельцы бюджетников Galaxy A10, A30, A50 и т. д. Пользователи смартфонов Nokia могут ликовать, так как Android 11 получат практически все модели.
Live24 05 июня в 02:22
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru 15:38
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Здоровье

Врачи дали рекомендации по ведению здорового образа жизни летом

Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс 05:10
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Футбол

В РФС рассказали о месте проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит»

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что место проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит» определится, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.
Спорт-Экспресс 15:58
Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
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Единоборства

Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Авто

Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог

Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире

Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело вчера в 21:53
Происшествия

В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка

Подростка жестоко избили и нанесли не меньше двух ударов ножом.
Российская газета 14:00
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 10:00
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Общество

Главный раввин России заразился коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Коммерсантъ 10:15
159
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
430
Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
959
Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
2
Политика

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
87
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
1,7K
Происшествия

Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области

Российская газета 09:11
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
1,2K
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
969
Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
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Политика

Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
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Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Fortuner

В интерьере рестайлинговой версии Toyota Fortuner появилась обновлённая приборная панель и новая медиасистема с 8-дюймовым экраном, которая может синхронизировать свои действия со смартфоном благодаря приложениям Apple CarPlay (iOS) и Android Auto (OS Android).
Тарантас Ньюс 04 июня в 02:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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