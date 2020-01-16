Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе
Сирийская армия в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
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Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Гаджеты
Lexus запустил сервис обновления мультимедийных систем
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Общество
РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус»
РЖД намерено закупить пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей.
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Космос
В Бразилии с космодрома Алкантара возобновят коммерческие пуски
Космодром Алкантар, находящийся в бразильском штате Мараньян, возможно, уже в 2022 году возобновит коммерческие запуски космических аппаратов.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев
В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом сообщает телеканал "Муз-ТВ".
Происшествия
Новосибирцы получили по WhatsApp объявление о найденной девочке
«Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает!» — такое сообщение разлетается по группам WhatsApp и «ВКонтакте» Новосибирска .
Политика
Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Армия и оружие
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
Технологическое и экономическое преимущество США может реализоваться в космосе, милитаризация которого является надежным способом девальвирования ядерного потенциала России и Китая, заявил «Эксперту» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Здоровье
Медики назвали 8 продуктов, естественно снижающих давление
Справиться с недомоганием помогают не только медикаменты, а и продукты, естественным образом снижающие давление.
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Здоровье
В Петербурге утвердили программу профилактики ВИЧ
Сегодня, 13 января, в Северной столице на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, была утверждена программа профилактики ВИЧ-инфекции.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.