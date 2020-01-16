Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

Сирийская армия в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
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