Сирийская армия в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на радиостанцию Sham FM.

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

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