Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняИран начал вторую волну ракетных ударов по военным базам США в Ираке

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. По информации агентства, в Корпусе стражей исламской революции призвали США вывести своих военных с Ближнего Востока во избежание большого числа жертв.
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Tasnim: началась вторая волна ударов Ирана по базе США

Газета.Ru20:33

В Иране сообщили о начале второй волны ударов по базе США в Ираке

РИА Новости20:07

СМИ сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке

Российская газета20:15

СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке

РБК20:10

СМИ сообщили о повторной атаке Ирана на базы США в Ираке

Коммерсантъ20:22

СМИ сообщили о второй волне атаки на американские базы в Ираке

RT на русском20:03

СМИ: иранские войска нанесли вторую волну ударов по позициям США в Ираке

ТАСС19:59
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