Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. По информации агентства, в Корпусе стражей исламской революции призвали США вывести своих военных с Ближнего Востока во избежание большого числа жертв.

Иран начал вторую волну ракетных ударов по военным базам США в Ираке

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