Общество
ИзвестияСМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank. Об этом со ссылкой на расследование шведского телеканала SVT сообщил ТАСС.
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Министр с толстым портфелем. Через офшорную сеть компаний Михаила Абызова прошло более $800 миллионов
Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым.Новая газета00:01
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