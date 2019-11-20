Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым.

с чего всё началось

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank. Об этом со ссылкой на расследование шведского телеканала SVT сообщил ТАСС.

СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова

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