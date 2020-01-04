Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксСМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщают в субботу вечером арабские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК12:29

В результате ракетных обстрелов в Багдаде жертв нет

РИА Новости13:22

В результате взрыва в Багдаде пострадали пять человек

Газета.Ru12:53

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс12:14

СМИ: Багдад подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ12:08

СМИ: обстрелу подверглись «зеленая зона» Багдада и база ВС Ирака, где находятся американцы

ТАСС13:15

Иракская база с американскими военными подверглась обстрелу

Московский Комсомолец12:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета 07:29
Общество

В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда

Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Российская газета 12:16
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Lenta.ru 12:56
Наука

Математики и инженеры разработали правила завязывания узлов

В результате серии экспериментов учеными была разработана модель, которая может предсказать, насколько конкретный узел будет крепок.
Волгоградская правда 06:53
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Армия и оружие

Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год

Военное обозрение вчера в 03:15
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Политика

Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»

Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Энергетика

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Известия 10:48
Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес

Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Народные новости 00:18
Шоу-бизнес

Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Woman.ru 11:58
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
РБК 11:30
Хоккей

Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года

Российская газета 12:19
Происшествия

Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Lenta.ru 08:49
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru 09:50
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 11:49
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru вчера в 14:41
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Футбол

Погба перенес операцию из-за риска пропустить Евро-2020

По информации источника, француз согласился на хирургическое вмешательство из-за риска пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Sportbox.RU 12:36
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Наука

Эксперты советуют отказаться от напитков, затрудняющих бросить курить

Несмотря на хорошо известные последствия, многие люди продолжают курить. Отказаться от этой привычки довольно трудно.
HotGeo 12:26
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе

Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 11:48
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное