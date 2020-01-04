Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщают в субботу вечером арабские СМИ.

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

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