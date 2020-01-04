Армия и оружие
ИнтерфаксСМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде
Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщают в субботу вечером арабские СМИ.
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Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Наука
Математики и инженеры разработали правила завязывания узлов
В результате серии экспериментов учеными была разработана модель, которая может предсказать, насколько конкретный узел будет крепок.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Хоккей
Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Футбол
Погба перенес операцию из-за риска пропустить Евро-2020
По информации источника, француз согласился на хирургическое вмешательство из-за риска пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Наука
Эксперты советуют отказаться от напитков, затрудняющих бросить курить
Несмотря на хорошо известные последствия, многие люди продолжают курить. Отказаться от этой привычки довольно трудно.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.