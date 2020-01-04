Армия и оружие
Вести.RuВозле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты
В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.
Читать в источнике
с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJРосбалт12:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Политика
Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области
Самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Футбол
«Атлетико» обыграл «Леванте» и вышел на третье место в Примере
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леванте» со счётом 2:1. Встреча состоялась в столице Испании Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном».
Армия и оружие
Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США
«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Хоккей
Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»
"Баффало Сейбрз" одержал победу над "Флорида Пантерз" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).