с чего всё началось

В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.

Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

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