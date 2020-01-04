Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВозле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.
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с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad
 and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ
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