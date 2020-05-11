Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБрат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

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Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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