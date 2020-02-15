Происшествия
ИзвестияСМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраля, во второй половине дня в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом».
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Баскетбол
Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может снизить цену за Погба
Гаджеты
Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20
Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Здоровье
В Дагестане открыли онкологическую поликлинику
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
Единоборства
Абдулрашид Садулаев триумфально выиграл ЧЕ по вольной борьбе
Сегодня, 15 февраля, на ЧЕ-2020, проходящем в Риме с 11 по 16 февраля, Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
Космос
Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Экономика
Евроскептицизм: почему европейская валюта терпит бедствие в 2020 году
Лишь сотых долей цента не хватает европейской валюте, чтобы обновить антирекорд трех последних лет.
Происшествия
Еще три пациента сбежали из карантина в Петербурге
В Санкт-Петербурге еще три человека сбежали из коронавирусного карантина, сообщает «Фонтанка».
Футбол
РФС не накажет Тарасова за шутку о коронавирусе
В Российском футбольном союзе (РФС) решили не наказывать бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Происшествия
Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом
Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Политика
В США начали расследование в отношении Гарварда и Йеля
Расследование в отношении университетов начали, когда федеральные чиновники выразили обеспокоенность по поводу зависимости учреждений от иностранных средств.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.