Происшествия
ИзвестияСМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраля, во второй половине дня в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом».
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Происшествия
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку
Футбол
В Москве простились с Рейнгольдом
Здоровье
Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
Происшествия
Во Владивостоке загорелся трамвай
Во Владивостоке вечером субботы, 15 февраля, на маршруте на Борисенко загорелся трамвай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nn_vladivostok.
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
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Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523
Число пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, выросло за сутки на 849 человек.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Происшествия
Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Космос
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Технологии
Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Здоровье
В Китае рассказали о казни за нарушения во время эпидемии коронавируса
Смертная казнь может стать наказанием и для тех, кто "во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом".
Футбол
Гол Облякова помог ЦСКА победить «Сириус» в контрольном матче
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Москвы. На 57-й минуте за ЦСКА забил Иван Обляков, а на 65-й отличился Никола Влашич.
Гаджеты
Lenovo выдала характеристики игрового смартфона Legion
Новый игровой гаджет от Lenovo получит 650-е ядро графической подсистемы серии Adreno, 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A77 в составе 8-ядерного Snapdragon 865, а также скоростную память стандарта LPDDR5 и флеш UFS 3.0.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Биатлон
Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Политика
Политолог усомнился в адекватности Зеленского из-за его планов на Крым
Напомним, что Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о планах провести местные выборы по всей Украине.