Происшествия

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Российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраля, во второй половине дня в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом».
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