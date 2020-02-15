Российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраля, во второй половине дня в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом».

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Здоровье Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Происшествия Во Владивостоке загорелся трамвай Во Владивостоке вечером субботы, 15 февраля, на маршруте на Борисенко загорелся трамвай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nn_vladivostok.

Политика МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.

Общество Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285 Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.

Финансы Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.

Космос Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.

Здоровье В Китае рассказали о казни за нарушения во время эпидемии коронавируса Смертная казнь может стать наказанием и для тех, кто "во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом".

Гаджеты Lenovo выдала характеристики игрового смартфона Legion Новый игровой гаджет от Lenovo получит 650-е ядро графической подсистемы серии Adreno, 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A77 в составе 8-ядерного Snapdragon 865, а также скоростную память стандарта LPDDR5 и флеш UFS 3.0.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Биатлон Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.