Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу. Об этом сообщает местный портал Saratov24. Информацию подтверждает и телеканал РЕН ТВ.

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

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