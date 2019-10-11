Происшествия

РБКРБКСМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу. Об этом сообщает местный портал Saratov24. Информацию подтверждает и телеканал РЕН ТВ.
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