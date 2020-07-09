Политика
Говорит МоскваСМИ сообщили о задержании в Белоруссии четырёх сотрудников ГРУ
Белорусский эксперт Пётр Петровский в своём Facebook написал об участии во встрече с президентом Александром Лукашенко, сообщает «Интерфакс». По словам Петровского, белорусский лидер сообщил о задержании четырёх российских разведчиков.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
Общество
В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса
С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
Lenta.ru 05:56
Экономика
C 15 июля ряд россиян сможет получить новую выплату
На материальную поддержку от государства смогут рассчитывать отдельные категории граждан. Выплаты поступят в ближайшие сроки.
Говорит Уфа 03:00
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости о том, что выехал к директору «Открытой России» Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
Моя Москва.онлайн 04:59
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
Городовой 11:58
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в России на данный момент времени нет случаев, когда у переболевшего коронавирусной инфекцией человека оказался отрицательный тест на антитела.
ToDay News Ufa 09:07
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Здоровье
Препарат для лечения онкологических заболеваний заканчивается в России
Сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь» заявили, что в онкологических клиниках страны заканчивается винкристин.
Цензуры.Нет 10:38
Биатлон
Треть не лишняя: удастся ли Владимиру Драчеву сохранить пост главы СБР
Хотя действующий глава СБР Владимир Драчев может сохранить пост, если больше трети регионов проголосуют против досрочных выборов или не будет кворума.
Известия вчера в 08:17
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Наука
Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com вчера в 13:02
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Общество
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
MySLO.ru 08:41
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
3. Пользователям откроются новые анимированные стикеры. 4. Появятся QR-коды для добавления контактов.
Moi-portal.ru 07 июля в 02:26
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Шоу-бизнес
Прилучный стал носить кольцо на месте тату в честь союза с Муцениеце
Пользователи соцсетей считают, что наколка сильно раздражает Карпович, и девушка настояла на том, чтобы Прилучный стал носить на этом месте кольцо.
WomanHit.ru 06:03
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
Ранее сообщалось и о втором случае излечения от ВИЧ, излечившимся стал пациент из Великобритании.
ToDay News Ufa 05:06
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
ToDay News Ufa 08:37
Культура
Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
Экономика
Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24