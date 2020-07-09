Белорусский эксперт Пётр Петровский в своём Facebook написал об участии во встрече с президентом Александром Лукашенко, сообщает «Интерфакс». По словам Петровского, белорусский лидер сообщил о задержании четырёх российских разведчиков.

СМИ сообщили о задержании в Белоруссии четырёх сотрудников ГРУ

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