Происшествия

РБКРБКСМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники. По данным портала, туристы прилетели в Россию в 12:20 мск из Тель-Авива рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот».
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

В аэропорту Москвы задержали и депортировали пятерых граждан Израиля

REGNUM11:53

СМИ: в московском аэропорту задержали пятерых граждан Израиля

Московский Комсомолец11:40

50 китайцев депортированы из Израиля в Россию незаконно

Countryscannerвчера в 02:17

СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

РБК09:34

СМИ сообщили о новой высылке граждан Израиля из московского аэропорта

Росбалт02:10

В московском аэропорту задержали пятерых израильтян

Lenta.ru09:44

В России начали зеркально депортировать израильских туристов

Турпром04 февраля в 03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости 16:52
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Политика

В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

Ранее Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми, еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов.
РИА Новости 16:34
Армия и оружие

Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400

Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Актуальные Новости 09:25
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета вчера в 11:22
Хоккей

Фанаты Овечкина повесили плакат на воротах дома хоккеиста

Спорт день за днем вчера в 03:40
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

Телекомпания Афонтово 04:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.
Pravda.Ru 07:07
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Культура

Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров получил премию «Золотое перо России»

РЕН ТВ 11:06
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Мойка78 04 февраля в 17:04
Общество

Президент РФ подписал закон о новых полномочиях полицейских

Новые полномочия полиции Теперь полицейские обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.
Государственная Дума РФ 09:45
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
Znak.com 08:30
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru 22:14
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Футбол

В АПЛ вернули прежние сроки летнего трансферного окна

На собрании клубов английской Премьер-лиги было принято решение о возврате к прежним срокам летнего трансферного окна.
Евро-футбол.ру 07:18
Политика

Путин и Лукашенко в Сочи обсудят интеграцию РФ и Белоруссии

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Политика Сегодня 07:28
Армия и оружие

Расходы США на войну в Ираке оценили в триллионы долларов

Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает Military Times.
Lenta.ru 15:56
Футбол

ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Бомбардир.ру вчера в 06:44
Автоспорт

В Haas показали изображения новой машины

Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
F1news.ru 09:11
Наука

Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета

ToDay News Ufa 10:36
Культура

Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале уличили в плагиате

Ранее iReactor сообщал, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.
iReactor 22:05
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

РИА Новости 14:36
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 16:37
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное