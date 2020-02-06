В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники. По данным портала, туристы прилетели в Россию в 12:20 мск из Тель-Авива рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот».

СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

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