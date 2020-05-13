Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго»

По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом сообщают «Интерфакс» и портал 47news со ссылкой на информированного источника.
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с чего всё началось

Следствие дошло от «Зенит Арены» до «Ленэнерго» по кабелю

47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
47 новостейвчера в 05:57

Подробнее о событии

В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»

Интерфаксвчера в 06:40

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Фонтанка.Ру13:08

Источник: замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячев задержан в Петербурге

ТАСС13:04

В Петербурге задержали заместителя гендиректора «Ленэнерго» Горячева

78.ru13:13

Задержан замдиректора Ленэнерго Алексей Горячев

47 новостей12:57

Следователи пришли с обысками в головной офис «Ленэнерго»

DP.RUвчера в 06:54

Задержан заместитель гендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Петербургский дневник13:40
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Происшествия

В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами

Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.
REGNUM 13:18
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
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Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Гаджеты

19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12

Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с числом предметов ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, смогут сдавать столько предметов в рамках Единого государственного экзамена, сколько им нужно для поступления.
RT на русском вчера в 16:22
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Политика

МИД РФ призвал Польшу оберегать памятники советским солдатам

Прекратить борьбу с советскими памятниками призвала власти Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 12:47
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Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обнаружила на своём лице «генетический дефект»

Дорогие друзья, обнаружила у себя на лице существенный дефект — ямочки.
News.ru 11:12
Футбол

Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года

Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.
REGNUM 11:01
Гаджеты

Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта

Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
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Общество

Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе

Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
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Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
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Происшествия

Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной

"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
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Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
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Общество

Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси

Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43
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Экономика

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза

11 мая 2020 года стало известно, что правительство Саудовской Аравии приняло решение с июля этого года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 5% до 15%, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета.
Саминвестор 12 мая в 03:38
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Общество

В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима

На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
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Наука

Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

Pravda.Ru 07:59
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Транспорт

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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