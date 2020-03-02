Экономика

REGNUMREGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

РБК02:42

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

СМИ узнали о проблемах с внедрением бесплатного интернета в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:54

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:13, Ашберн
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

В Забайкальском крае с рельсов сошли 12 вагонов с углем, из-за чего на Транссибирской магистрали нарушено движение поездов.
РБК вчера в 20:16
Футбол

«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport 29 февраля в 15:12
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Музыка

Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

ToDay News Ufa вчера в 03:31
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings вчера в 09:59
Киберспорт

Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020

Арсений ceh9 Триноженко не смог сдержать эмоций после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
CyberSport.ru 02:52
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Lenta.ru 02:40
Общество

Уроженка Барнаула вылетела в первом же выпуске «Холостяка»

31-летняя София Линда Чи из Барнаула не прошла первый отбор в шоу "Холостяк" на ТНТ и вылетела в премьерном выпуске 1 марта.
Алтапресс 03:04
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Общество

Беглов выдвинул Эргашева на должность вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора города.
78.ru 02:28
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Гаджеты

Первый день продаж флагмана Samsung Galaxy S20 оказался провальным

Rusargument вчера в 14:35
Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне

Панарин стал первым россиянином, набравшим в текущем сезоне 90 очков.
Sport.ru вчера в 16:14
Происшествия

В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад драгоценных камней

Известия вчера в 23:53
Энергетика

«Транснефть» в феврале отгрузила на экспорт в портах России 10,5 млн тонн нефти

"Транснефть" предварительно по итогам февраля 2020 года отгрузила в крупнейших российских морских портах на экспорт 10,5 млн тонн нефти.
ТАСС 02:44
Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Известия 02:31
Политика

Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

Бывший мэр американского города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии.
Известия вчера в 19:35
Общество

В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:04
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

РИА Новости 01:51
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

Российские вертолеты назвали убийцами ударных вертолетов США. В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач".
Piter.tv 02:01
Авто

Число проехавших зимой по Крымском мосту машин увеличилось на 17,5%

За декабрь-февраль по Крымскому мосту проехали 700 тысяч автомобилей.
Городовой 03:01
Транспорт

Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом

С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 29 февраля в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное