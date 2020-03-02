Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

с чего всё началось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

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