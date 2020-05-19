Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

В московском футбольном клубе "Динамо" выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04

Подробнее о событии

Тренер «Динамо» заразился коронавирусом

Евро-футбол.ру01:19

Число заразившихся коронавирусом в московском «Динамо» увеличилось до шести

Советский спорт00:19

Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Sport24.ruвчера в 18:18

Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется

Спорт-Экспресс01:30

Коронавирус в «Динамо» и «Рубине», «Спартак» выкупил Соболева, Яшкин – MVP сезона КХЛ, ЦСКА хочет Деспотовича, Путин поздравил Загитову и другие новости утра

Sports.ru00:00

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ruвчера в 18:51

Стали известны имена игроков «Динамо», заболевших коронавирусом

Metaratings01:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
589
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
163
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
256
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
448
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
257
Происшествия

Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи

Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
13
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
2
Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Российская газета вчера в 17:53
1,2K
Общество

Очередной вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск

По информации Минтранса РФ, до Владивостока летело 229 человек, до Новосибирска - 137, до Москвы (Шереметьево) - 42.
Интерфакс - Россия 01:10
11
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
450
Общество

Минтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.
Urbc.Ru 01:04
27
Космос

К чему приведет начавшийся солнечный минимум

Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала своего бойфренда

Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
1
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
74
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного отца

Rambler News Service вчера в 15:41
130
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
50
Общество

Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая

Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
251
Шоу-бизнес

Штраф грозит сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой

Российская актриса Татьяна Васильева после теста на коронавирус решила долго не задерживаться в медучреждении и сбежала из него, сообщает телеканал НТВ.
Live24 вчера в 07:40
24
Общество

В Гидрометцентре предположили, когда в Россию вернется тепло

По словам Вильфанда, в конце мая температура воздуха может повыситься и прийти к климатической норме.
РЕН ТВ вчера в 22:37
4
Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

Медведь Pixabay.com Как ранее сообщало ИА REGNUM, медведь напал на человека около полуночи в Дзержинском районе города.
REGNUM вчера в 23:15
184
Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
17
Экономика

Стали известны возможные новые нормы закона об аренде торгцентров

Если арендодатель отказывается снижать плату за аренду по просьбе арендатора, то последний вправе разорвать договор в одностороннем порядке, говорится в подготовленной ко второму чтению версии законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды в коммерческих помещениях, говорится в документе с поправками, копия которого есть в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:09
16
Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС

Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Деловое.ТВ вчера в 14:32
54
Шоу-бизнес

Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости вчера в 07:50
14
Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
144
Общество

В Петербурге ввели запрет на прощание с покойными

В Петербурге, по неофициальным данным, ввели запрет на прощание с покойными, сообщает «Фонтанка».
Что происходит 02:15
120
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru вчера в 04:45
2,1K
Киберспорт

Valve запустила закрытый бета-тест Artifact 2.0

Начался закрытый бета-тест второй версии игры Artifact. Об этом разработчики игры из Valve объявили в своем блоге в Steam.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:45
Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сильвестр Игбун
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, крайний полузащитник и нападающий клуба «Уфа», выступающий на правах аренды в московском «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное