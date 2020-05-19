Коронавирус
Вести.RuУ трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус
В московском футбольном клубе "Динамо" выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.
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Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04
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Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун
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