Система противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразила ракетную атаку в провинции Алеппо. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает агентство SANA. По его данным, за нападением стоит Израиль, объектом атаки стал исследовательский центр.

СМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

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