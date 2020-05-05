Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо
Система противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразила ракетную атаку в провинции Алеппо. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает агентство SANA. По его данным, за нападением стоит Израиль, объектом атаки стал исследовательский центр.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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В Челябинской области вводят масочный режим
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Умер композитор группы «Ласковый май»
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Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
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У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
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