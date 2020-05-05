Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Система противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразила ракетную атаку в провинции Алеппо. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает агентство SANA. По его данным, за нападением стоит Израиль, объектом атаки стал исследовательский центр.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу М-5 между Дамаском и Алеппо

ТАСС22:03

ПВО САР отражают воздушную атаку в провинции Алеппо

Вести.Ru17:09

В Сирии сообщили подробности авиаударов по Алеппо

РИА Новости17:05

СМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Известия17:37

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по Алеппо

Интерфакс16:35

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо

RT на русском16:20

SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

РБК17:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:05, Ашберн
Кино

Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в новом сериале от CBS

Афиша Daily 15:47
Происшествия

Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС

В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
11
Кино

Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
13
Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС 13:48
123
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,8K
Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости 21:01
3
Общество

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Москва 24 19:29
38
Происшествия

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
5
Шоу-бизнес

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
37
Футбол

Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»

Старый добрый футбол скоро вернется.
Матч ТВ 11:43
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Политика

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
1
Общество

В России могут продлить самоизоляцию до июня

В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан вчера в 08:36
2,3K
Здоровье

Власти Новой Зеландии в шестой раз продлили действие режима ЧП в связи с пандемией

Правительство Новой Зеландии вновь продлило действие режима чрезвычайного положения, объявленного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида.
ТАСС 22:50
Армия и оружие

Депутат Рольф Мютцених призвал вывезти из Германии ядерное оружие США

Представляющий немецкий парламент Рольф Мютцених выступил с призывом вывезти с территории Германии ядерное оружие, принадлежащее США.
Актуальные Новости 05:33
8
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru 17:04
36
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
1
Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости 17:35
6
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Коммерсантъ 22:31
129
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Общество

В Челябинской области вводят масочный режим

Со среды, 6 мая, масочный режим в регионе будет введен в рекомендательном порядке, а после майских праздников — с 12 числа — он станет обязательным.
Эхо Москвы в Челябинске 06:42
220
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус 07:22
95
Космос

Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля

МедиаПоток 02 мая в 11:31
173
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте

На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
RuNews24.ru 20:13
Космос

Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск 20:38
Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

РИА Новости 22:45
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
87
Здоровье

В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом

Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
26
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
904
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное