Экономика

РБКРБКСМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили

Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По предварительным подсчетам, в среднем ставка вырастет на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъ18:30

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Цены на машины разгонят утильсбором

Коммерсантъ18:30

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАСС19:00

СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили

РБК22:41

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Ведомости22:04

Утилизационный сбор на автомобили со следующего года могут повысить в России

Эхо Москвы22:24

Утилизационный сбор на автомашины в России снова повысят

URA.Ru21:32

Минпромторг хочет повысить утильсбор

News.ru19:49
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