Экономика
РБКСМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили
Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По предварительным подсчетам, в среднем ставка вырастет на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.
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В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъ18:30
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