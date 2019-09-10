Экономика
ВедомостиМинпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. Ведомство направило соответствующее предложение в правительство.
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с чего всё началось
Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.Коммерсантъвчера в 18:30
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