Экономика

ВедомостиВедомостиМинпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. Ведомство направило соответствующее предложение в правительство.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Цены на машины разгонят утильсбором

Коммерсантъвчера в 18:30

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАССвчера в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБКвчера в 22:41

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Ведомостивчера в 22:04

Утилизационный сбор на автомобили со следующего года могут повысить в России

Эхо Москвывчера в 22:24

Утилизационный сбор на автомашины в России снова повысят

URA.Ruвчера в 21:32

Минпромторг хочет повысить утильсбор

News.ruвчера в 19:49
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Происшествия

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

RT на русском вчера в 21:21
Общество

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика

Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии

Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.
МедиаКорСеть 08 сентября в 14:21
Футбол

Семин раскритиковал календарь «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
Спорт-Экспресс вчера в 23:30
Политика

СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России

СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском вчера в 07:43
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
Политика

Россиянам дадут больше выходных и праздников

2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника

Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 22:57
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru вчера в 06:29
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Главный тренер «Атлетико» показал фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Известия вчера в 19:26
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

РБК 00:25
Наука

Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года

Ugpressa.ru вчера в 16:27
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
Политика

Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах

Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
РБК вчера в 19:34
Здоровье

Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время

Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагайя.
ИА Грозный-Информ 00:24
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия

В Иркутской области ищут пропавшего в лесах подростка

ТАСС вчера в 22:48
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Певица Лолита показала красные от слез глаза

Певица Лолита в личном "Инстаграм" разместила новый видеоролик.
Bimru.ru вчера в 22:46
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