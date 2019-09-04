Экономика
РБКСМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
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Поведение собак зависит от строения их головного мозга
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В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
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Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
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В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей
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Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией
Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.
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Иномарка врезалась в остановку в Пскове
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Google выпустила стабильную версию Android 10
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«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
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Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
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