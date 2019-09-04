Экономика

РБКРБКСМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию

На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
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