Экономика
РБКСМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
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За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
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Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
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Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
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Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
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Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
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Начала она с внешности, поменяв цвет волос.
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Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Сбербанк: решение по долгу Utair может быть найдено до конца года
Переговоры по поводу долгов Utair перед Сбербанком продолжаются. К общему знаменателю авиаперевозчик и банк должны прийти до конца года.
ФедералПресс 01:28
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
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При странных обстоятельствах погибла сестра Юлии Тимошенко
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В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
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Иран потребовал миллиарды за возвращение к ядерной сделке
Власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.
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Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию
Gazeta.SPb 00:54
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Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
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У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru вчера в 07:19
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«Енисей» в Кубке России сыграет с «Зенитом»
Футбольный "Енисей" в 1/16 финала Кубка России сыграет с петербургским "Зенитом". Жеребьёвка в эти минуты идёт в Москве.
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Ронжье перешел в «Марсель» после закрытия трансферного окна
Переход был оформлен во вторник, 3 сентября, так как сторонам не удалось договориться в понедельник до закрытия трансферного окна.
Спорт-Экспресс вчера в 18:06
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«Газпром» и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества
"Газпром" и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества, сообщает компания.
Finam.Ru вчера в 07:15
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Армия и оружие
Военные рассказали о причине мощной канонады на полигонах в Оренбуржье
Вчера на полигонах Оренбуржья прошла очередная тренировка. Артиллеристам ставилось 80 огневых задач, из которых две трети - практические.
56orb.ru вчера в 22:51
Футбол
Жирков рассказал, что его раздражало в Англии
Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков вспомнил свои выступления за лондонцев, а также рассказал, что ему помешало закрепиться в составе синих.
Матч ТВ 02:53
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
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