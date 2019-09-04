Экономика
РБКСМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика
DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
РБК 01:42
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета вчера в 15:08
Политика
Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»
Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение вчера в 22:50
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.
РИА Новости 01:46
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК вчера в 19:25
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда вчера в 16:20
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.
Газета.Ru 01:57
Армия и оружие
Радикал с автоматом: в Ростове осудили боевика, воевавшего в Сирии
В Северо-Кавказском военном суде вынесен приговор жителю Дагестана, который воевал в Сирии на стороне боевиков, сообщила пресс-служба ведомства.
Don24 вчера в 10:25
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices вчера в 14:24
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Авто
АвтоВАЗ сделал макет новой Lada Vesta FL
Первый макет будущего автомобиля с другим «передком», задней частью и новой панелью приборов сделали в Научно-техническом центре (НТЦ) «АвтоВАЗа».
Автоновости дня 01:10
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Авто
Mercedes-Benz анонсировал новый EQ на тизере
По всей видимости, речь идёт о новом концепт-каре Mercedes-Benz EQ/EQS, премьера которого, как уже подтвердил производитель, состоится на немецком автомобильном шоу.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Армия и оружие
Учения НАТО начались в Балтийском море
Телеканал 360° вчера в 10:54
Экономика
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Авто
ГАЗ начал продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58