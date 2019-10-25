Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник. Как утверждает канал, россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря.
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«Би-би-си» сообщило о пропаже в Сирии более 100 женщин и детей из России

REGNUM00:23

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

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Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии

Lenta.ruвчера в 13:57
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В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что подписание меморандума является важным шагом по усилению сил спецопераций в регионе и расширению сотрудничества четырех стран с Североатлантическим альянсом.
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