Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник. Как утверждает канал, россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря.

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

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