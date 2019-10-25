Армия и оружие
Газета.RuСМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник. Как утверждает канал, россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря.
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