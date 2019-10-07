После недавнего скандала с запрещенными веществами актриса перестала выходить на связь. Она не появляется дома, избегает общения с журналистами и даже отменила все мастер-классы в собственной студии. Недавно 39-летняя Наталья Бочкарева оказалась в эпицентре громкого скандала.

с чего всё началось

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой.

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