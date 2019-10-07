Шоу-бизнес
РИА НовостиСМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
После недавнего скандала с запрещенными веществами актриса перестала выходить на связь. Она не появляется дома, избегает общения с журналистами и даже отменила все мастер-классы в собственной студии. Недавно 39-летняя Наталья Бочкарева оказалась в эпицентре громкого скандала.StarHit.ruвчера в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Бочкарева вынесла вещи из своей студии и пропала с радаров после наркотического скандала
Народные новостивчера в 12:40
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Авто
В России может значительно вырасти стоимость ОСАГО
Как сообщает издание «Известия», в скором времени в нашей стране на автомобили могут начать устанавливать телематические датчики, которые позволят страховщикам рассчитать индивидуальный тариф по ОСАГО.
Тарантас Ньюс 02:32
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости вчера в 15:35
Культура
Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России
Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Kazanfirst.ru 02:33
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru вчера в 02:41
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Здоровье
В Саратовской области главврач уволен за перевозку пациентов с овощами
Аргументы и Факты 05 октября в 08:06
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета вчера в 14:14
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика
Социалисты празднуют победу на выборах в Португалии
Сторонники левоцентристской социалистической партии празднуют победу своего движения на парламентских выборах в Португалии, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:25
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Гаджеты
Xiaomi установила абсолютный рекорд продаж
Глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн рассказал о рекордных продажах компании в Индии во время распродажи, которая была проведена в честь праздника Дивали.
UfacityNews.ru 02:04
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Политика
Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
SM News вчера в 08:58