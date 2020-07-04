В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.

с чего всё началось

Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата» во время предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск. 368

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2,1K

Наука На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org. 39

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 17

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 91

Здоровье Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений Как сообщила в ходе совещания в администрации региона главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова, на сегодняшний день в субъекте РФ выполняются условия Роспотребнадзора, позволяющие перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер. 18

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 521

Общество В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 60