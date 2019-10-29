Армия и оружие
BFM.ruСМИ сообщили об обстреле колонны военной полиции РФ в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
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Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
Армия и оружие
Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума
Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Технологии
Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash
Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Космос
Скончался академик Николай Анфимов
Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.
Общество
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Космос
Физики открыли новое магическое число для нейтронов
В своём новом эксперименте, результаты которого описаны в издании Physical Review Letters, физики изучали изотоп кальция под названием кальций-54 (54Ca).
Политика
Националисты протестуют под офисом Зеленского против разведения войск
Протестная акция началась вечером во вторник, 29 октября, под Офисом украинского президента Владимира Зеленского против разведения сил в Донбассе.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.