Шесть человек получили ранения в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

СМИ сообщили об обстреле колонны военной полиции РФ в Сирии

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