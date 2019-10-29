Армия и оружие
BFM.ruСМИ сообщили об обстреле колонны военной полиции РФ в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
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В России компания «Иной» презентовала самый удобный кнопочный телефон. Модель получила официальное название Inoi 117B.
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В России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
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Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России
Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
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В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
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Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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