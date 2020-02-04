Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом стало известно источникам North Press Agency, сообщает агентство в Twitter.
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Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Общество
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Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
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Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Армия и оружие
Армия США формирует новые арсеналы в Европе и АТР
Сухопутные войска США занялись формированием новых крупных складов военной техники и другого имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Авто
У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем
Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Общество
Стрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Политика
Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским
Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Здоровье
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян
Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Космос
Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.
Политика
Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.