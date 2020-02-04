Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом стало известно источникам North Press Agency, сообщает агентство в Twitter.
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Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

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