Происшествия
Российская газетаВ США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News. По данным издания, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи с инцидентом.
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Fox News: США задержали шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе
Коммерсантъвчера в 23:38
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