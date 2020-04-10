Регионы начали запрещать продажу напитка навынос Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.

с чего всё началось

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».

СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

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