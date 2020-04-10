Коронавирус

REGNUMREGNUMСМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Пиву перекрывают кран

Регионы начали запрещать продажу напитка навынос Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.
Коммерсантъвчера в 18:11

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«Ъ» узнал о запретах продажи разливного пива в ряде регионов

Говорит Москва03:01

«Ъ» узнал о запрете на торговлю разливным пивом в трех регионах РФ из-за пандемии

Интерфакс03:27

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Lenta.ru03:22

В России начали ограничивать продажу пива

Московский Комсомолец04:09

СМИ узнали о запретах продавать разливное пиво в трех регионах

РБК02:41

В регионах из-за коронавируса под запрет попала продажа разливного пива

Ведомостивчера в 23:42

Пиву перекрывают кран

Коммерсантъвчера в 18:11
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Общество

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Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане.
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Общество

В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса

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В школах не завершат учебный год досрочно

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Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
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Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

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В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

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