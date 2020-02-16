Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
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