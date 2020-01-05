Политика

РБКРБКСМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.
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Папарацци обнаружили Зеленского на роскошном курорте в Омане

Газета.Ru09:43

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

РБК08:33

СМИ: Зеленский уехал отдыхать в Оман с семьей

Московский Комсомолец07:22

Зеленский уехал отдыхать в роскошном отеле на побережье Оманского залива

Комсомольская правда07:56

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Известия07:46

Зеленский тайно улетел на элитный курорт

Lenta.ru07:57

Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

РИА Новости07:01
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Газета.Ru 10:41
Общество

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
RT на русском 04:01
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Политика

МИД России заметил разгул нацизма на Украине

Все более уродливые формы принимает разгул нацизма на Украине.
Телеканал 360° 07:20
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Армия и оружие

Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении

На кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Индийского океана.
РИА Новости 08:50
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Футбол

Мещеряков заявил, что Сёмин продолжит работу с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что наставник железнодорожников Юрий Сёмин продолжит тренировать коллектив.
RT на русском 09:43
Хоккей

Сборная России в овертайме обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ

Матч ТВ вчера в 11:42
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

Газета.Ru 07:21
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

REGNUM 04:51
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Политика

Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
News.ru 07:39
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна вчера в 19:09
Политика

Власти Японии усилят контроль на границах после побега Карлоса Гона

Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила об усилении контроля на границах страны и ужесточении иммиграционных процедур.
Политическая Экспертиза 03:36
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми

Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика

Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани

Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Известия 08:21
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Московский Комсомолец 01:00
Армия и оружие

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 03 января в 16:59
Гаджеты

Nokia возродит очередной ретро-телефон в январе

На своей странице в Twitter директор по продуктам компании HMD Юхо Сарвикас написал, что бренд Nokia намерен возродить очередной ретро-телефон.
OAnews 06:57
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.
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