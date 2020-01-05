Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

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Политика Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.