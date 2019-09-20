Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны. Об этом стало известно "Московскому комсомольцу".
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с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
Московский Комсомолецвчера в 13:45

Подробнее о событии

СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

РБК01:45

СМИ узнали о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

Газета.Ru02:08

Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР

Комсомольская правдавчера в 19:19

СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

Известиявчера в 18:45

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

РИА Новостивчера в 18:33

Порошенко сбежал за границу от допроса ГБР

Телеканал 360°вчера в 17:17

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Московский Комсомолецвчера в 13:45
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Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

REGNUM вчера в 09:01
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Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина

Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
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В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

Находка заставила ученых изменить мнение об эволюции древних птиц. В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории.
Piter.tv вчера в 03:56
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ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Любопытно, что тестовые автомобили поступают к дилерам.
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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Экономика

«РусАл» отчитался о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза

Прибыль объединенной компании за прошлый год сократилась по сравнению с предыдущим периодом в 1,77 раза, составив $960 миллионов.
Вести.Ru вчера в 21:30
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Lenta.ru вчера в 22:38
Общество

64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
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Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Политика

В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань.
Газета.Ru 01:57
Политика

Facebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США.
Коммерсантъ 00:36
Общество

Роскачество поделилось, какое вино эффективно при сбрасывании веса

Специалисты Роскачества рассказали, какое вино следует выбирать, если есть стремление избавиться от лишнего веса.
Газета.Ru 02:24
Шоу-бизнес

Евгений Петросян отдыхает в Дубае в компании молодой жены

Супруги сделали перерыв в гастролях и решили отдохнуть. Для путешествия они выбрали Дубай.
RuNews24.ru вчера в 04:05
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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 11 марта в 14:23
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
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Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Футбол

«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
LiveSport.ru вчера в 18:04
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Происшествия

В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess

Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 00:12
Политика

Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Роспотребнадзор призвал не ездить в общественном транспорте в час пик

В связи с распространением коронавируса COVID-19 Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в транспорте в час пик, а также от посещения массовых мероприятий и общественных мест.
DP.RU 10 марта в 03:46
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия вчера в 15:10
Политика

Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
ТАСС вчера в 18:57
Общество

В России выросли продажи антидепрессантов

Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб. В одной из крупнейших российских сетей аптек "36, 6" также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%.
РБК 01:00
Авто

Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos

В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.
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