Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны. "Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", - пишет издание.
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Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Universal
 со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.
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