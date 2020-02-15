Политика
РИА НовостиСМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны. "Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", - пишет издание.
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Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Universal со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.Газета.Ru16:12
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Елизаров: «Локомотив» не выбирал соперника по полуфиналу клубного ЧМ
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Напомним, что в январе Пасторе был близок к переходу в китайский клуб, однако трансфер сорвался из-за коронавируса.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
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В Ливии погиб первый российский военный
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Источник: Минобороны закупит под тысячу современных танков
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Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков
Авто
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До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
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«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, организовавшего сбор денег и перечислившего на нужды террористической организации «Исламское государство»* более 25 млн рублей.
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У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
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Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии
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