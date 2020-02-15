с чего всё началось

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны. "Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", - пишет издание.

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Происшествия Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.

Футбол РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.

Политика Филиппины расторгают военный договор с США Глава Пентагона Марк Эспер 12 февраля подтвердил, что Соединенные Штаты получили уведомление Филиппин о предстоящем расторжении военного договора.

Политика План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.

Политика Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Космос NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1» Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.

Футбол «Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе Напомним, что в январе Пасторе был близок к переходу в китайский клуб, однако трансфер сорвался из-за коронавируса.

Армия и оружие В Ливии погиб первый российский военный По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.

Армия и оружие Источник: Минобороны закупит под тысячу современных танков Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.

Происшествия ФСБ задержала финансировавшего ИГ жителя Подмосковья Сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, организовавшего сбор денег и перечислившего на нужды террористической организации «Исламское государство»* более 25 млн рублей.