с чего всё началось

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны. "Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", - пишет издание.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Футбол Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».

Здоровье Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Шоу-бизнес Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».

Политика Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.

Здоровье В России выздоровели все заболевшие коронавирусом Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.

Происшествия Восемь человек отравились неизвестным веществом в общежитии под Тулой Восемь человек из студенческого общежития госпитализированы после отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.

Происшествия Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Технологии Эксперт назвала способы защиты от хакеров «Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.