Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны. "Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", - пишет издание.
Читать в источнике
Комментировать191
с чего всё началось
Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Universal
 со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.
Газета.Ruвчера в 16:12

Подробнее о событии

Появились сообщения об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Взгляд.рувчера в 20:58

Источник: Мексика пока не планирует покупать российские вертолеты

ТАССвчера в 17:35

В Мексике раздумали брать у России новую партию вертолётов – СМИ

REGNUMвчера в 15:05

СМИ: Мексика не купит новые российские вертолеты после угроз США

РЕН ТВвчера в 15:58

СМИ: Мексика отказалась покупать российские вертолёты

RT на русскомвчера в 15:13

Universal: Мексика отказалась от закупки военных вертолетов у России

Газета.Ruвчера в 16:12

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

РИА Новостивчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Автоспорт

Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли

Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:52
Общество

В Петербурге школьникам запретили станцевать в юбках под Queen

Gazeta.SPb 01:37
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru вчера в 12:43
Общество

Россияне покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.
Газета.Ru 01:15
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb вчера в 08:52
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Политика

Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Московский Комсомолец 13 февраля в 04:25
Политика

Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга»

Интерфакс вчера в 18:23
Армия и оружие

Сирийские курды: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде»

После серьёзных столкновений между сирийскими курдами и американскими военными в северо-восточной части Сирии, местные жители выступили с жёсткими намерениями противостоять США вместе с сирийскими войсками и Россией.
Avia.pro вчера в 21:34
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Здоровье

В России выздоровели все заболевшие коронавирусом

Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Новые Известия 12 февраля в 06:09
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 13 февраля в 03:10
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Политика

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.
Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

В Москве пройдет митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию

Согласованная акция состоится на Суворовской площади.
Эхо Москвы 01:00
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Происшествия

Восемь человек отравились неизвестным веществом в общежитии под Тулой

Восемь человек из студенческого общежития госпитализированы после отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.
Газета.Ru 00:00
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
РБК вчера в 23:06
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия вчера в 09:50
Баскетбол

Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА

Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в рамках Звёздного уикенда лиги.
RT на русском 01:09
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия вчера в 20:51
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва вчера в 11:02
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное