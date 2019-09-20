Политика
РБКСМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.
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Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.РИА Новостивчера в 20:07
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СМИ: космонавту отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за жены-американки
Znak.comвчера в 20:49
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
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