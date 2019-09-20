Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.

с чего всё началось

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Происшествия Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Культура Под Омском откроют первый сельский виртуальный концертный зал В следующем году в Омской области планируется открыть первый сельский виртуальный концертный зал.

Футбол Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).

Футбол Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Общество Старт продаж новых iPhone в Москве 20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Кино Последняя кровь: каким киногероям уже пора уйти на покой На этой неделе в прокат вышел экшен «Рэмбо: Последняя кровь», призванный завершить историю легендарного персонажа.

Происшествия При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.

Экономика ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Происшествия Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.

Происшествия Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.

Политика Президент Эстонии: Европа устала от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что европейцы устали от Украины.

Происшествия Задержан экс-глава Кетовского района Александр Носков Бывший руководитель Кетовского района Александр Носков задержан силовиками 19 сентября.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.