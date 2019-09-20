Политика

РБКРБКСМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.
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Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки

Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.
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Газета.Ruвчера в 20:21

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РИА Новостивчера в 20:07
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Российский космонавт
Российский космонавт украинского происхождения, полковник, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. За свою карьеру Юрий совершил шесть полётов в космос и провёл на орбите в общей сложности 827 суток. За время полётов совершил 5 выходов в открытый космос, один из которых продлился более 6 часов.
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