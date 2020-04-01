Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваСМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

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«Коммерсантъ» уточняет, что, по его данным, крупные компании — «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», Сибирская генерирующая компания, а также «Т Плюс» и «Квадра» направили — письма премьеру Михаилу Мишустину.
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Правительство готово отменить пени за просрочку коммунальных платежей

ФедералПресс12:53

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25
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Президент России Владимир Путин готовится выступить с новым обращением к гражданам РФ.
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Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
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Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
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Общество

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Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
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Власти Томска и Красноярска решили изолировать прилетевших из Москвы

Пассажиры, прилетевшие в Томск, Красноярск и Норильск из Москвы, с 6 апреля будут изолированы на две недели из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
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Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
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В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

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Голикова объяснила задержку вывоза россиян из-за рубежа

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила задержку с вывозом россиян из-за рубежа необходимостью взять тайм-аут на два дня, чтобы власти смогли получить представление о том, кого, откуда, как и куда будут вывозить.
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
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В Смоленской области выявили второй случай заболевания коронавирусом

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала, как отрабатывает технику прыжков фигурного катания на роликовых коньках.
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Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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