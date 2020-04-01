Экономика
Говорит МоскваСМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей
«Коммерсантъ» уточняет, что, по его данным, крупные компании — «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», Сибирская генерирующая компания, а также «Т Плюс» и «Квадра» направили — письма премьеру Михаилу Мишустину.
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Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Политика
Отстраненный командир атомного авианосца США заразился коронавирусом
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
Политика
Путин выступит с новым обращением к гражданам РФ
Президент России Владимир Путин готовится выступить с новым обращением к гражданам РФ.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Здоровье
Россиянам рассказали, кому необходимо носить маски
Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маска вообще не нужна. Она посоветовала закрывать нос и рот при выходе на улицу.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля
Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Общество
Власти Томска и Красноярска решили изолировать прилетевших из Москвы
Пассажиры, прилетевшие в Томск, Красноярск и Норильск из Москвы, с 6 апреля будут изолированы на две недели из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Здоровье
Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника
Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
Общество
Голикова объяснила задержку вывоза россиян из-за рубежа
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила задержку с вывозом россиян из-за рубежа необходимостью взять тайм-аут на два дня, чтобы власти смогли получить представление о том, кого, откуда, как и куда будут вывозить.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Общество
Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов
Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
Общество
В Смоленской области выявили второй случай заболевания коронавирусом
Второй заболевший выявлен по контакту с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции территории.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова показала, как отрабатывает прыжки на роликах
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала, как отрабатывает технику прыжков фигурного катания на роликовых коньках.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Футбол
«Динамо» объявило о снижении зарплат футболистов клуба на 40%
Московский футбольный клуб «Динамо» договорился с игроками о снижении зарплат на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.