Общество

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Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили два источника ТАСС в ракетной отрасли.
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Источники: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за сбоя в электрооборудовании

ТАСС00:02

Источник назвал возможную дату запуска военного спутника «Меридиан-М»

РИА Новости02:50

Запуск «Союза» с военным спутником с космодрома Плесецк был отменен из-за неисправности в электрооборудовании носителя

Эхо Москвы02:04

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

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БИЗНЕС Online02:59

Стала известна причина отмены первого в 2020 году российского пуска

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