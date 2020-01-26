Общество
ИзвестияСМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили два источника ТАСС в ракетной отрасли.
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Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Происшествия
Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное совещание постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии по поводу борьбы с новым типом коронавируса.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Хоккей
Могильный: Овечкин может забить еще 700 голов в НХЛ
Олимпийский чемпион 1988 года Александр Могильный прокомментировал результативность Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Теннис
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Единоборства
Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача
25 января в Нью-Йорке экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача единогласным решением судей со счетом .
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Происшествия
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина
Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Армия и оружие
Россия и Белоруссия модернизируют МиГ-29 для Сербии
Общество
Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»
Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Общество
Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии
Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Футбол
Иличич забил со штрафного с центра поля
Экономика
На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»
Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.
Технологии
Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек
Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.