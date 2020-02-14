ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск, сообщает в ночь на пятницу гостелеканал Ikhbariya. По его данным, несколько объектов удалось сбить. Удары, как утверждает телеканал, наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

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