Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск, сообщает в ночь на пятницу гостелеканал Ikhbariya. По его данным, несколько объектов удалось сбить. Удары, как утверждает телеканал, наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.
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Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Игры
Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры
Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Шоу-бизнес
У Миллы Йовович заболела новорожденная дочь
В начале февраля актриса родила третьего ребенка. В этом году Милле Йовович будет 45 лет, а ее мужу - 55 лет.
Армия и оружие
Пять ликов «Фланкера»: названы лучшие самолеты на основе Су-27
СМИ назвали пять лучших самолетов, созданных на базе Су-27.
Здоровье
На Сахалине продолжат цифровизацию здравоохранения
Договоренность о продолжении цифровизации областного здравоохранения была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Аленькова с представителями дочерней компании "Национального центра информатизации" — компанией "БАРС Груп".
Политика
Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Киев решит главную проблему Украины последним наступлением на Донбасс
Сбежавший немецкий скинхед пожелал карателям удачного поражения на Донбассе У Зеленского требуют зачистить Донбасс «до Ростова» Так, бывший военнослужащий и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостанции «Аврора» предложил в одночасье избавить Украину от самых ортодоксальных националистов последним походом на Луганскую и Донецкую народные республики.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Происшествия
В Амурской области полицейский покончил с собой
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Политика
Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Кино
Вышел трейлер ранее отмененного триллера «Охота»
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Армия и оружие
Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку
Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ
Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех жителей России, кто откажется от получения бумажных квитанций.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Хоккей
«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Добавим, что ранее участниками плей-офф КХЛ стали московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также казанский «Ак Барс», омский «Авангард», казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
Политика
США отложили введение ограничений против Huawei
Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.