Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск, сообщает в ночь на пятницу гостелеканал Ikhbariya. По его данным, несколько объектов удалось сбить. Удары, как утверждает телеканал, наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску

РБК17:47

Дамаск подвергся ракетному обстрелу

Lenta.ru17:45

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

РИА Новости16:55

Столица Сирии подверглась ракетному обстрелу

Московский Комсомолец17:19

СМИ: По Дамаску нанесён ракетный удар

RT на русском17:18

СМИ: сирийские военные отразили ракетный удар на Дамаск

ТАСС17:06

СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск

Известия17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Телепрограмма вчера в 12:43
Космос

Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот

РИА Новости 17:18
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 08:19
Игры

Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
CyberSport.ru 10 февраля в 22:53
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru 04:09
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Шоу-бизнес

У Миллы Йовович заболела новорожденная дочь

В начале февраля актриса родила третьего ребенка. В этом году Милле Йовович будет 45 лет, а ее мужу - 55 лет.
Восток-Медиа вчера в 09:14
Армия и оружие

Пять ликов «Фланкера»: названы лучшие самолеты на основе Су-27

СМИ назвали пять лучших самолетов, созданных на базе Су-27.
Российская газета 11 февраля в 05:59
Здоровье

На Сахалине продолжат цифровизацию здравоохранения

Договоренность о продолжении цифровизации областного здравоохранения была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Аленькова с представителями дочерней компании "Национального центра информатизации" — компанией "БАРС Груп".
Сахалин.Инфо вчера в 23:27
Политика

Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию.
News.ru 13:57
Армия и оружие

Киев решит главную проблему Украины последним наступлением на Донбасс

Сбежавший немецкий скинхед пожелал карателям удачного поражения на Донбассе У Зеленского требуют зачистить Донбасс «до Ростова» Так, бывший военнослужащий и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостанции «Аврора» предложил в одночасье избавить Украину от самых ортодоксальных националистов последним походом на Луганскую и Донецкую народные республики.
Новостной фронт вчера в 10:53
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Lenta.ru вчера в 22:55
Происшествия

В Амурской области полицейский покончил с собой

Российская газета вчера в 22:07
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РИА Новости 16:38
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Российский Диалог 03:28
Политика

Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Газета.Ru 16:52
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 05:54
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит 15:06
Кино

Вышел трейлер ранее отмененного триллера «Охота»

Ревизор.ру 04:22
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Quto.ru 04:59
Армия и оружие

Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку

Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
Pravda.Ru вчера в 05:04
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ

Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех жителей России, кто откажется от получения бумажных квитанций.
Южный Федеральный 00:49
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости вчера в 17:10
Общество

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 15:25
Хоккей

«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ

Добавим, что ранее участниками плей-офф КХЛ стали московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также казанский «Ак Барс», омский «Авангард», казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
ProstoProSport 14:53
Политика

США отложили введение ограничений против Huawei

Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.
ТАСС 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное