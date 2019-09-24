Футбол
РБКСМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
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с чего всё началось
Если WADA решит ввести санкции, то Россия столкнётся с возможностью запрета участвовать и в ряде других спортивных мероприятий, помимо Олимпийских игр, включая чемпионат мира по футболу в 2022 году, — пишет Newsweek.News.ru03:20
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Гаджеты
Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене
Российская газета 05:49
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
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Кино
Джаред Падалеки сыграет в ремейке сериала «Крутой Уокер»
Актёр Джаред Падалеки (Jared Padalecki), известный по сериалу «Сверхъестественное», исполнит главную роль в ремейке популярного приключенческого боевика 90-х «Крутой Уокер», сообщает Deadline.
Профиль 05:47
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»
Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
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Шоу-бизнес
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ТВ Центр 01:28
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Авто
В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил об отзыве на российском рынке свыше 4,6 тысяч коммерческих машин Sprinter.
Rusargument 06:20
Футбол
Джастин Клюйверт призвал сажать расистов в тюрьму
Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт выразил мнение, что расистов необходимо сажать в тюрьму.
Sport24.ru 03:20
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Общество
Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне
Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.
REGNUM 00:26
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Политика
Сенцов захотел пожать руку Путину
Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
DixiNews 06:04
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Шоу-бизнес
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Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Политика
На Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
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Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Футбол
Пока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД
Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина.
Ruposters.ru 04:53
Транспорт
В 2021 году может начаться строительство нового моста через Волгу
Строительство нового автомобильного моста Саратов-Энгельс может начаться в 2021 году.
The Saratov Room 06:31