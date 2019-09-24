Футбол

РБКРБКСМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
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с чего всё началось
Если WADA решит ввести санкции, то Россия столкнётся с возможностью запрета участвовать и в ряде других спортивных мероприятий, помимо Олимпийских игр, включая чемпионат мира по футболу в 2022 году, — пишет Newsweek
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