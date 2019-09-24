Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

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