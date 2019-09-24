Футбол

РБКРБКСМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
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СМИ: ВАДА может отстранить сборную России по футболу от ЧМ-2022

Sportbox.RU04:43

Сборной России по футболу грозит отстранение от ЧМ из-за расследования WADA

РИА Новости04:18

BBC: Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

Sports.ru04:38

Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала

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Сборную России могут не допустить до участия в ЧМ-2022 по футболу из-за WADA

Sport24.ru04:04

Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28

Newsweek: ВАДА может лишить сборную России ЧМ-2022 по футболу

Спорт-Экспресс02:45
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Политика

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Финансы

Курс евро опустился до 70 рублей

В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Происшествия

СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

РИА Новости 04:13
Политика

В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото

Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru вчера в 07:21
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Российская газета 04:25
Кино

Опубликован трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»

Режиссёр "Майора" и "Дурака" Юрий Быков представил новый тизер своей картины "Сторож", в которой постановщик сыграл одну из главных ролей.
Piter.tv вчера в 07:56
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Авто

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Уход пилотов из ВКС остановят бесплатным проездом до санатория

Летный состав ВКС снова обеспечат правом на бесплатный проезд в ведомственные санатории и места отдыха во время отпуска.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Шоу-бизнес

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Музыка

Суд вернул в Минкульт дело за мат на ростовском концерте «Ленинграда»

News.ru вчера в 15:35
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Авто

Автомобили Ravon вернулись в Россию

Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Хоккей

Коршков оформил дубль за «Торонто» в победном матче с «Монреалем»

Гости победили во встрече со счетом 3:0. Главным героем матча стал нападающий Егор Коршков, оформивший дубль.
Матч ТВ вчера в 22:11
Гаджеты

Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
Android-robot.com 21 сентября в 16:53
Экономика

Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным

Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Технологии

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Происшествия

СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга

REGNUM вчера в 04:41
Здоровье

Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом

В продуктах с пальмовым маслом, которые продаются в каждом магазине страны и поставляются в образовательные учреждения, чешские эксперты обнаружили глицидиловые эфиры (GE), содержащиеся в техническом пальмовом масле.
Бел.Ру 04:14
Происшествия

Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
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