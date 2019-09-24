с чего всё началось

Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

Происшествия Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

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Финансы Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.

Здоровье Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке» «При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Музыка «Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей "Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Футбол Жена Павла Мамаева анонсировала большое интервью с мужем Первое интервью Павла Мамаева после освобождения из тюрьмы обещает быть громким. Брать его будет жена футболиста Алана.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

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