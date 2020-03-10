Общество

РБКРБКСМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
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с чего всё началось

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Назван новый способ кражи денег в интернете

РИА Новостивчера в 19:47

«Известия» рассказали о схеме мошенничества через опросы за вознаграждение

ТАССвчера в 21:49

Мошенники используют имена российских звезд для обмана россиян

URA.Ruвчера в 20:47

Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян

Lenta.ruвчера в 20:38

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

РБКвчера в 23:09

Не следуй за «белым кроликом»: мошенники придумали новую схему обмана

РЕН ТВвчера в 18:01

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Известиявчера в 17:01
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Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

К 14:11 мск доллар составляет 74,86 рубля, а евро — 85,44 рубля. Курс рубля продолжает снижаться на рынке Forex к доллару и евро.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:25
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 08:03
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Российский офис марки озвучил первую информацию о кроссовере Hyundai Creta, который недавно пережил рестайлинг.
SpeedMe вчера в 02:02
Экономика

Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
РИА Новости вчера в 21:01
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 13:17
Авто

General Motors планирует обойти Tesla на рынке электрокаров

32CARS.ru вчера в 01:26
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости 08 марта в 09:35
Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru 08 марта в 20:39
Космос

Илон Маск заявил, что спутники Starlink не помешают наблюдениям астрономов

Вывод на орбиту полной версии флотилии спутников связи Starlink компанией SpaceX никак не помешает наблюдениям астрономов.
ТАСС вчера в 23:48
Политика

В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:59
Энергетика

В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
Капитал страны 08 марта в 10:10
Экономика

Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
РБК вчера в 23:24
Энергетика

Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Вести Крым вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями

Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Известия вчера в 20:31
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Российская газета вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru 08 марта в 00:30
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Армия и оружие

Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»

Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Life.ru 07 марта в 06:54
Происшествия

Водородная станция горит на заводе в Петербурге

Газета.Ru вчера в 14:00
Хоккей

Овечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»

Вести.Ru вчера в 22:17
Общество

В РФ предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

В настоящее время, по закону, право на внеочередное зачисление в детсад имеет целый ряд льготных категорий граждан, включая детей-инвалидов, детей военнослужащих и полицейских, а также детей матерей-одиночек.
РЕН ТВ вчера в 23:51
Общество

Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 11:45
Происшествия

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей

REGNUM вчера в 22:47
Авто

Lotus уже продала весь годовой выпуск электрического гиперкара стоимостью $2,65 млн

Вряд ли кто ожидал, что на новинку стоимостью $2,65 млн будет высокий спрос.
3DNews 08 марта в 01:45
Наука

Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис

Оказалось, что у аллергиков в кишечнике живут узнающие арахисовые белки В-лимфоциты (B-клетки), которые и вырабатывают IgE — иммуноглобулин, напрямую связанный с аллергией.
N+1 вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Саша Зверева подтвердила беременность

Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
Bimru.ru вчера в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
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