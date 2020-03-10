с чего всё началось

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

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