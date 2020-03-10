Общество
РБКСМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
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с чего всё началось
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».Известиявчера в 17:01
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
К 14:11 мск доллар составляет 74,86 рубля, а евро — 85,44 рубля. Курс рубля продолжает снижаться на рынке Forex к доллару и евро.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка
Российский офис марки озвучил первую информацию о кроссовере Hyundai Creta, который недавно пережил рестайлинг.
Экономика
Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России
Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Авто
General Motors планирует обойти Tesla на рынке электрокаров
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
В России объяснили развал сделки с ОПЕК
В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Космос
Илон Маск заявил, что спутники Starlink не помешают наблюдениям астрономов
Вывод на орбиту полной версии флотилии спутников связи Starlink компанией SpaceX никак не помешает наблюдениям астрономов.
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Энергетика
В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК
Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Энергетика
Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Шоу-бизнес
Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями
Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Хоккей
Овечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»
Общество
В РФ предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсады
В настоящее время, по закону, право на внеочередное зачисление в детсад имеет целый ряд льготных категорий граждан, включая детей-инвалидов, детей военнослужащих и полицейских, а также детей матерей-одиночек.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Происшествия
В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей
Авто
Lotus уже продала весь годовой выпуск электрического гиперкара стоимостью $2,65 млн
Вряд ли кто ожидал, что на новинку стоимостью $2,65 млн будет высокий спрос.
Наука
Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис
Оказалось, что у аллергиков в кишечнике живут узнающие арахисовые белки В-лимфоциты (B-клетки), которые и вырабатывают IgE — иммуноглобулин, напрямую связанный с аллергией.
Шоу-бизнес
Саша Зверева подтвердила беременность
Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.