Экономика

REGNUMREGNUMВ России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

«Ведомости»: обстоятельства развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
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Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Армия и оружие

Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3

Известия вчера в 19:19
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия вчера в 20:00
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Энергетика

США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»

Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками», заявили в Минэнерго США.
RT на русском 01:36
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости 08 марта в 22:42
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.
ТАСС вчера в 08:12
Армия и оружие

Россия получила серьезную «гиперзвуковую фору»

Российские специалисты смогли обеспечить стране серьезную «гиперзвуковую фору».
Политическая Экспертиза 08 марта в 15:51
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 08 марта в 05:14
Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Культура

Скончалась актриса Марина Меримсон

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон.
ТВ Центр 02:02
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 00:24
Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Армия и оружие

Штаб «ООС» обвинил ополченцев в уничтожении грузовика с украинскими боевиками

По данным оккупационного ведомства, в воскресенье ополченцы Донбасса якобы обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений «ООС», который двигался к позициям украинских боевиков.
ИА Новороссия 08 марта в 16:43
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 08 марта в 12:04
Происшествия

Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

Известия 02:36
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Происшествия

Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса

Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Экономика

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
РБК 02:21
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Происшествия

Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области

РБК вчера в 05:46
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Культура

Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса.
Lenta.ru 02:35
Энергетика

Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

МР7.ру вчера в 07:04
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Политика

Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
РИА Новости 02:27
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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