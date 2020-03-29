Коронавирус
РБКСМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет итальянская версия издания Huffington Post.
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Общество
Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Кино
Netflix создаст мультсериал по Angry Birds
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Волейбол
Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены
Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Общество
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
Здоровье
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Происшествия
Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске
У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека
В результате погибли трое мужчин - водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Общество
В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну
Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Наука
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Гаджеты
Квартальный отчёт Micron показал, кто заработает на самоизоляции
Источник изображения: Micron Technology Квартал Micron завершил с $4,8 млрд выручки, что на 18 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Общество
В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина
Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Армия и оружие
Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями
Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».
Политика