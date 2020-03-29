Коронавирус

РБКРБКСМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет итальянская версия издания Huffington Post.
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СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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Российская газета 13:25
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Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
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Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
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У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
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Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
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Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
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Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва 08:23
Происшествия

Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске

У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека

В результате погибли трое мужчин - водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.
Газета.Ru 06:02
Политика

Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Российская газета 10:31
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В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Актуальные Новости 15:33
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

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Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
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Квартальный отчёт Micron показал, кто заработает на самоизоляции

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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

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Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
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Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 02:26
Политика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
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