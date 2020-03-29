Коронавирус

РБКРБКСМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет итальянская версия издания Huffington Post.
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СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

РБКвчера в 21:43

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Lenta.ruвчера в 18:39

«Нас морят голодом»: СМИ рассказало об отчаянной ситуации в Италии

РИА Новостивчера в 15:14

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

Известиявчера в 16:56

Итальянцы столкнулись с отсутствием денег из-за карантина

News.ruвчера в 15:52

СМИ сообщило об отчаянной экономической ситуации в Италии

РЕН ТВвчера в 15:51

«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов

Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Комсомольская правда вчера в 08:20
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

Синоптик предупредил жителей Москвы о смене погоды уже в выходные

Москвичи уже к вечеру воскресенья почувствуют изменения в погоде, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

РБК 27 марта в 05:13
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС 27 марта в 22:05
Единоборства

Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Как сообщается на сайте «fighttime.ru», Александр Шлеменко назвал гонорар за бой с Александром Емельяненко.
Лезги газет 27 марта в 09:08
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Здоровье

ЛНР сообщила о первом положительном тесте на коронавирус

В ЛНР зафиксирован первый положительный тест на коронавирус, заявила глава минздрава республики Наталия Пащенко.
Взгляд.ру вчера в 16:16
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 10:10
Общество

Тест на коронавирус за 90 минут зарегистрировали в Новосибирске

Новая тест-система для диагностики коронавируса зарегистрирована в Новосибирске, она дает результат за 1,5 часа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Стопкоронавирус.рф», которые не доступен на момент публикации.
Тайга.инфо вчера в 05:14
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка, погибла женщина

Life.ru вчера в 12:32
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru вчера в 05:58
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК 27 марта в 14:38
Футбол

Экс-игрок «Спартака»: Дзюбу никто не воспринимал всерьез

Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
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