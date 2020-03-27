Коронавирус

РБКРБКСМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет итальянская версия издания Huffington Post.
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СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

РБКвчера в 21:43

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Lenta.ruвчера в 18:39

СМИ сообщило об отчаянной экономической ситуации в Италии

РЕН ТВвчера в 15:51

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

Известиявчера в 16:56

Итальянцы столкнулись с отсутствием денег из-за карантина

News.ruвчера в 15:52

«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов

Московский Комсомолецвчера в 17:39

«Нас морят голодом»: СМИ рассказало об отчаянной ситуации в Италии

РИА Новостивчера в 15:14
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Коммерсантъ 00:57
Общество

В Испании решили ужесточить карантин

Власти Испании приняли решение еще больше ужесточить карантин, связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Mockva.ru вчера в 18:25
Общество

В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Gazeta.SPb вчера в 05:08
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Кино

А вы помните голливудских актеров в сериале «Друзья»?

Гэри Олдмен Любимый многими актер сыграл коллегу Джо в паре эпизодах "Друзей".
SM News 26 марта в 08:16
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Политика

Россия и США прекращают инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Россия и США приостановили инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 00:32
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия вчера в 22:52
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Американская академия офтальмологии выпустила предупреждение, в котором говорится, что воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит — может быть ранним признаком коронавируса у некоторых пациентов.
Рамблер вчера в 03:44
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 27 марта в 07:06
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Авто

Украинские полицейские пересели на автомобили Lada

Автомобили LADA запорожской сборки выходят на дороги Украины.
Автоновости дня вчера в 06:55
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

Россиян предупредили об опасности выходной недели

Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели, указав, что она может привести к депрессии.
Lenta.ru вчера в 22:22
Общество

В Роструде разъяснили условия оплаты в выходную неделю

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя в стране (с 30 марта по 5 апреля) будет нерабочей с сохранением заработной платы.
REGNUM 27 марта в 06:22
Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом

Znak.com 00:50
Общество

Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:17
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Происшествия

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета вчера в 12:50
Здоровье

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru вчера в 04:57
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал, что россияне приехали в самое страшное место – эпицентр заболевания.
Политическая Экспертиза 27 марта в 07:42
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия 27 марта в 09:56
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